Молдова официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года

Молдова в апреле 2027 года официально выйдет из СНГ, уведомление в Минск уже отправлено.

Об этом заявил журналистам глава МИД Михай Попшой.

«После промульгации президентом Майей Санду решений парламента о денонсации соглашений об участии Молдовы в СНГ, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске. Мы получили подтверждение о его получении, в апреле 2027 года республика должна официально покинуть СНГ», - сказал министр.

Источник: ТАСС