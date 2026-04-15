Азербайджан стал крупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2025 году

Крупнейшим поставщиком нефти в Чехию в 2025 году стал Азербайджан, сообщило информационное агентство ČTK, на которое ссылается ТАСС.

Чехия закупила в Азербайджане 42% полученной в прошлом году нефти. Доля России в импорте этого вида энергетического сырья сократилась до минимума. По данным агентства, поставки из России составили 7,7% от общего объема нефти, поступившей в республику в 2025 году.

После 24 февраля 2022 года Чехия ускорила диверсификацию источников получения нефти, постепенно отказываясь от поставок из России. Сейчас энергосырье поступает в республику, в частности, из Норвегии, Казахстана и Саудовской Аравии. В общей сложности в 2025 году Чехия получила 6,85 млн тонн нефти, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом.