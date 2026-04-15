Маска как искусство: Кто и как создаёт образы главного шоу ITV - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:28 - Сегодня
Спустя два года перерыва шоу «Maska» вернулось в эфир ITV, открыв второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer».

Шоу уже успело привлечь внимание зрителей и активно обсуждается в социальных сетях и среди аудитории, у которой появляются свои фавориты и любимые маски. Особый интерес вызывает и то, как создаются сами образы участников - уникальные костюмы, которые становятся ключевой частью проекта. О том, кто и как работает над масками для шоу, читайте далее в интервью с их создателем - художницей Нарминой Велиевой. 

- Нармина, как вы оказались в проекте «Maska» и с чего началась ваша работа над азербайджанской версией шоу?

- На самом деле, мой путь к этому проекту начался несколько лет назад. Шоу «Maska» ещё не было на слуху, но я уже работала над разными эскизами. Это был процесс, рождённый скорее из внутренней творческой потребности.  Мой супруг (Азиз Алиев – прим. ред.) работает ведущим и продюсером на ITV. Когда шли первые обсуждения проекта «Maska», он предложил мои эскизы. Для меня это была одновременно неожиданная и очень интересная возможность. Позже состоялась встреча с руководством канала и творческой командой, после которой я изготовила первую пилотную маску. Так в моей карьере художницы начался период проекта «Maska». Это шоу дало мне новое направление как в профессиональном, так и в творческом плане.

В первую очередь у меня было несколько готовых образов - Огонь, Джыртдан, Ковер, Харыбюльбюль. Некоторые маскоты были взяты из-за границы - например, Зеркало. После этого были озвучены новые образы, я подготовила их эскизы и дала старт изготовлению масок. Безусловно, на этом этапе я благодарю генерального директора канала ITV Балакиши Гасымова за оказанное мне доверие. Я и моя небольшая команда старались оправдать это доверие.

- Если разложить создание маски по этапам - как выглядит этот процесс от первой идеи до выхода на сцену?

- Если говорить поэтапно, то 1-й этап - эскиз, 2-й этап - производство, 3-й этап - адаптация персонажа к маскоту. На создание одного маскота требуется минимум 10-15 дней, но, разумеется, дедлайн определяет заказчик. Иногда срок может быть и меньше.

- Насколько это ручная работа: что делается вручную, а что - с использованием технологий?

- В целом, изготовление маскота от начального этапа до финального - это ручная работа. В первую очередь, на этапе изготовления маскота идёт правильное разделение на размеры. Здесь мы проводим это разделение, учитывая рост и вес образа. Затем у нас начинается процесс сборки каркаса. После завершения этого процесса, выведя форму из каркаса, мы переходим уже к этапу «одевания» образа. Например, используем кожу, ткань, стразы, камни и прочее. Во время всего этого процесса мы также учитываем удобство и лёгкость маскота. Учитывается даже степень тяжести клея. 

За весь этот производственный процесс я также выражаю благодарность Раване Ягубовoй, которая терпела мои капризы и работала со мной плечом к плечу.

- Были ли случаи, когда уже готовую маску приходилось полностью переделывать? Что обычно становится причиной?

- Конечно, такие случаи бывают. Потому что эскиз - это одно, это часть работы. Но вторая часть - иногда материал не даёт того эффекта, который я хочу. Здесь обязательно нужно учитывать, что мы вынуждены заказывать многие материалы из-за границы. Несмотря на это, иногда мы не получаем желаемого результата. Бывали такие форс-мажоры, что приходилось разбирать готовый маскот и переделывать его заново, пока он не примет устраивающую меня форму.

- Откуда вы черпаете вдохновение при создании образов - это больше мировые тренды, природа, фольклор или что-то личное?

Искусство, безусловно, всегда находится в динамике и развитии. Творческий человек обязательно должен следить за тенденциями и развиваться. В первом сезоне образы были более национальными, близкими к нашему фольклору. Но, учитывая, что этот проект международный, во втором сезоне акцент сместился на более фигуративные образы, отсылающие к флоре и фауне. Сюда вошли такие персонажи как Кошка, Улитка, Цыплёнок и другие. В этом и заключается интересная сторона проекта «Maska»: различие сезонов. Во втором сезоне также появился более глобальный образ, например, Инопланетянин.  

Лично для меня образ Инопланетянина стал очень уникальным и впечатляющим. Когда я делала этот эскиз, я не знала о событиях, которые произойдут. И вот, спустя 50 лет космический корабль летит на Луну и оттуда делают снимки нашей родной и любимой прекрасной планеты. Обратите внимание: наш образ в белом костюме космонавта, немного напоминающем форму NASA, с лозунгом «Save Earth» на груди и светящимся земным шаром на шлеме. Разве это не единство искусства и костюма?  

Во втором сезоне Кошка намекает на капризных дам, Змея на опасную красоту, Гырат на свет, пробивающийся сквозь тьму, Улитка на молодёжь без рамок. В целом, каждый образ несёт свою особую идею, и здесь, безусловно, важна постановка, созданная героем, который носит маскот, и творческой командой. Этот проект - гармония рисунка, скульптуры, музыки и движения.

- Есть ли маска, которой вы особенно гордитесь - и почему именно она стала для вас особенной? За какую маску болеете во втором сезоне шоу «Maska»?

- Этот вопрос для меня очень сложен, и, к сожалению, я не смогу на него ответить. Каждая из этих масок для меня очень ценна и уникальна. Создание каждого образа далось бессонными ночами, напряженными обсуждениями и большой любовью. 

Это еще и огромная командная работа. Для меня очень интересно сотрудничество с руководителем ITV и главным продюсером проекта Балашем Гасымовым. Потому что он, затрагивая самую тонкую струну творческого человека, очень сильно его мотивирует. Здесь я также хотела бы отметить режиссеров-постановщиков проекта Сархана Айдыноглу, Евгения Тимохина, главного редактора Турала Севдимлы, продюсеров Анастасию Карякину и Азиза Алиева. В шагах моих маскотов на сцене, в развитии их как образов и в проживании их драмы есть неоценимые заслуги их и других членов команды, чьи имена я не упомянул. Разумеется, труд ценных деятелей искусства внутри масок неоспорим.

- Если бы у вас не было никаких ограничений - бюджета, времени, технологий - какую маску вы бы создали?

- У меня в голове уже есть эскизы многих образов. Например - птица Симург, Инь-ян и другие.

