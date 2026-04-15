 Azer Turk Bank начал новый год со значительным ростом и стабильными финансовыми результатами
Azer Turk Bank начал новый год со значительным ростом и стабильными финансовыми результатами

First News Media15:38 - Сегодня
Azer Turk Bank начал новый год со значительным ростом и стабильными финансовыми результатами

Государственный Azer Turk Bank в первом квартале 2026 года продолжил рост по ключевым финансовым показателям, укрепил финансовую устойчивость, расширил цифровые сервисы и увеличил клиентскую базу.

Финансовые показатели: сохраняется положительная динамика
По состоянию на 1 апреля 2026 года активы банка достигли 2,2 млрд манатов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,9 млрд манатов. Кредитный портфель вырос до 814,7 млн манатов, увеличившись на 8 млн манатов в годовом выражении.

В отчетном периоде финансовые результаты банка также продемонстрировали положительную динамику. Так, совокупные доходы увеличились на 14% и составили 46,6 млн манатов, тогда как расходы составили 42 млн манатов.

В результате банк получил чистую прибыль в размере 4,5 млн манатов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что чистая прибыль в первом квартале оказалась в 1,8 раза выше среднего квартального показателя прошлого года, что свидетельствует об ускорении темпов роста прибыльности.

Процентные доходы выросли на 12,5% и достигли 36,3 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 20,6% - до 10,2 млн манатов.

Объем вкладов населения вырос на 4,5% и составил 213 млн манатов. В целом депозитный портфель увеличился на 13%, достигнув 1,5 млрд манатов.

Укрепление позиции капитала и повышение устойчивости
В первом квартале 2026 года банк продемонстрировал рост практически по всем ключевым показателям, что дополнительно укрепило его финансовую устойчивость.

Совокупный капитал составил 115,8 млн манатов, увеличившись на 12,3 млн манатов или 12% в годовом выражении. Рост капитала является важной основой для дальнейшего развития банка и повышает его устойчивость к потенциальным рискам.

Цифровое развитие и расширение клиентской базы
Azer Turk Bank продолжает развивать цифровые услуги, улучшая клиентский опыт.

Мобильное приложение atb360 было дополнено новыми функциями, при этом количество пользователей продолжает расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пользователей мобильного банкинга увеличилось на 18,4% , а количество активных пластиковых карт выросло на 10,6%.

Приложение ATB Business Mobile, предназначенное для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сделало бизнес-операции более быстрыми и удобными. В то же время Центр обслуживания клиентов за первые три месяца года в режиме 24/7 оперативно обработал 96 856 обращений.

Новые возможности для предпринимателей: E-POS и электронная коммерция
Azer Turk Bank продолжает предоставлять предпринимателям современные эквайринговые услуги, включая виртуальный платежный терминал E-POS.

С его помощью бизнес может легко принимать онлайн-платежи по банковским картам. Это решение является более простой альтернативой традиционным инструментам электронной коммерции и особенно удобно для предпринимателей, продающих через социальные сети, поскольку не требует создания отдельного сайта.

Предприниматели могут создавать неограниченное количество платежных ссылок и отправлять их клиентам. Покупатели, в свою очередь, могут удобно оплачивать покупки картой любого банка по предоставленной ссылке.

Через платформу ATB Business пользователи могут отслеживать статус операций, получать отчеты и пользоваться дополнительными преимуществами, включая cashback. Все операции защищены протоколом 3D Secure.

Подключение к услуге является бесплатным - предприниматели могут подать заявку онлайн через официальный сайт банка. После открытия счета сотрудники банка оказывают поддержку в процессе первичной регистрации.

Банк также является первым партнером в стране международной платформы электронной коммерции Visa CyberSource, которая объединяет более 500 млн партнеров по всему миру и обеспечивает безопасный, быстрый и бесперебойный прием платежей.

Дополнительные услуги: прием поврежденной иностранной валюты
Azer Turk Bank продолжает предоставлять услуги по приему, экспертизе, обмену и компенсации поврежденных иностранных банкнот (USD, EUR, GBP, CHF). Воспользоваться услугой можно в Центре обслуживания клиентов, расположенном в головном офисе банка.

О банке
Azer Turk Bank действует с 1995 года. 75% акций принадлежат государству Азербайджан (51% принадлежат SOCAR). Остальные акции распределены между «AzRe Təkrarsığorta» ASC, «Qala Həyat Sığorta Şirkəti» ASC, Ziraat Bankası и Ziraat Bank International.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

На правах рекламы

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07