Пашинян: между Арменией и Азербайджаном установлен мир с прочной правовой основой

Между Арменией и Азербайджаном установлен мир, который имеет прочную правовую основу.

Об этом на заседании Национального Собрания заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя отчет о ходе выполнения и результатах реализации программы Правительства Республики Армения (2021–2026 гг.) за 2025 год.

«Мир обладает обязательной юридической силой. В данном случае я имею в виду регламент о совместной деятельности комиссий по делимитации», — сказал глава правительства. По заверению Пашиняна, то, что школа в Киранце находится на расстоянии всего 50 метров от границы с Азербайджаном, уже не пугает учеников этой школы. «При этом в 30 метрах от границы они играют в футбол. Вот что такое мир», — подчеркнул премьер-министр.

