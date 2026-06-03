Председатель Милли Меджлиса провела ряд встреч в рамках Глобальной конференции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела ряд встреч в рамках проводимого в столице Сербии городе Белград Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встречах с президентом Межпарламентского Союза Тулией Эксон, президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, спикером Сената Зимбабве Мэйбл Мемори Чимономой, новоизбранной генеральным секретарем Межпарламентского союза Андой Филип, вице-президентом организации Габриэлой Моравска-Станецкой, членом Исполнительного комитета Карен Брэдли и председателем Бюро Синтией Лопес Кастро, а также вице-спикерами Палаты представителей Марокко Надией Тухами и Зайной Ид Хали, и заместителем спикера парламента Мавритании Сихамом Наджемом отмечалось значение Глобальной конференции для расширения сотрудничества между женщинами-парламентариями.

В ходе бесед подчеркивалась важность многосторонних платформ, а также рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и между законодательными органами.