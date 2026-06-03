Трамп примет участие в саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите глав государств НАТО в Анкаре.
Как передает Anadolu, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе США.
Рубио отметил, что предстоящая встреча может стать самой важной в истории альянса, поскольку в его рамках необходимо прояснить и разрешить ряд вопросов. По словам госсекретаря, несмотря на сохранение членства США, НАТО нуждается в значительных изменениях.
"Соединенные Штаты по-прежнему остаются в НАТО, и мы будем там", — сказал он.
Напомним, что саммит НАТО в турецкой столице пройдет 7-8 июля.
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