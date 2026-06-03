Азербайджанка вошла в число финалистов одной из наиболее влиятельных премий в индустрии моды – ФОТО

Покорившая мир моды авторской обувью фешн-дизайнер из Молдовы, азербайджанка Фидан Новрузова вошла в число финалистов престижной международной премии ANDAM Fashion Awards.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что для неё это «больше, чем слова» и выразив благодарность основательнице премии Натали Дюфур, а также членам жюри за доверие и поддержку.

ANDAM (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode) Fashion Awards - одна из наиболее влиятельных премий в индустрии моды, основанная в 1989 году при поддержке Министерства культуры Франции. Конкурс ежегодно выявляет и поддерживает перспективных дизайнеров со всего мира, предоставляя не только финансовую поддержку, но и доступ к индустриальным менторским программам и ключевым фигурам модного бизнеса. Для молодых брендов попадание в финал считается важным профессиональным признанием и часто становится точкой выхода на международный рынок.

Отметим, что выход Ф.Новрузовой в финал ANDAM Fashion Awards фактически фиксирует её включение в профессиональную повестку глобальной модной индустрии - с фокусом на развитие бренда за пределами молдавского рынка и возможное расширение присутствия на ключевых fashion-неделях Европы.

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