Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы - ВИДЕО
Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы в Словакии.
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в полуфинале одержал победу над Сербией.
Основное время матча на Tipos Arena завершилось со счетом 1:1, гол азербайджанской сборной забил Хатаи Багиров.
Затем была сыграна серия пенальти, где точнее оказались азербайджанские футболисты.
Отметим, что в финале 4 июня сборная Азербайджана встретится с Украиной.
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