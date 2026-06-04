Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Эльшада Гулиева в полуфинале одержал победу над Сербией.

Основное время матча на Tipos Arena завершилось со счетом 1:1, гол азербайджанской сборной забил Хатаи Багиров.

Затем была сыграна серия пенальти, где точнее оказались азербайджанские футболисты.

Отметим, что в финале 4 июня сборная Азербайджана встретится с Украиной.