Зеленский: я готов к прямым мирным переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает УНН, украинский лидер объяснил это нежеланием «дожидаться, пока США завершат урегулирование других международных конфликтов».

«Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире, а потом очередь дойдет до нас. Сейчас внимание Вашингтона в значительной степени сосредоточено на ситуации вокруг Ирана. Мы находимся сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это вопрос номер один для США», - отметил он.