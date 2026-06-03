Антикоррупционный комитет Армении обвиняет блогера Микаела Бадаляна в раздаче предвыборных взяток

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Антикоррупционного комитета Республики Армения, получены достаточные фактические данные о случаях дачи избирательных взяток проживающим в Российской Федерации блогером-реваншистом Микой Бадаляном гражданам Республики Армения, проживающим в России, в форме обещания оказания услуг и предоставления иных преимуществ при условии их участия в очередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения.

Как сообщают армянские СМИ по данным фактам в Антикоррупционном комитете Республики Армения возбуждено уголовное производство.

Принимаются все предусмотренные законом меры по установлению личностей граждан, проживающих за рубежом и предположительно получивших избирательные взятки, а также по применению к ним предусмотренных законодательством мер ответственности.

Комитет призывает граждан, получивших избирательную взятку либо располагающих сведениями о её предложении, сотрудничать с органом предварительного следствия, предоставляя известные им данные и обстоятельства, а также воздерживаться от любых действий, связанных с получением или предоставлением избирательных взяток, воздействием на свободное волеизъявление избирателей либо совершением иных нарушений избирательного законодательства.