Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей достижения устойчивого развития Борис Титов заявил о намерении России замещать армянскую сельскохозяйственную продукцию поставками из Азербайджана.

Соответствующее заявление он сделал корреспонденту РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем замещать то, что теряем в Армении, Азербайджаном, потому что совершенно однозначно в сельском хозяйстве Азербайджан может больше и дает больше, чем Армения», — подчеркнул Титов.

По его оценке, азербайджанский аграрный сектор обладает более высоким потенциалом и способен обеспечить большие объемы поставок, что делает его предпочтительным партнером для российской стороны в сложившихся условиях.

Комментируя возможные последствия вступления Армении в Европейский союз, Титов отметил, что этот шаг приведет к серьезным экономическим потрясениям для населения республики. Среди прочих факторов он предрек экономическую неустроенность и повышение цен.

По словам представителя Кремля, негативные изменения затронут практически все сферы жизни армянского государства. В первую очередь это коснется энергетики: сейчас республика получает энергоносители по ценам значительно ниже европейских, но после вступления в ЕС стоимость вынужденно сравняется с рыночными показателями Евросоюза. Аналогичные процессы произойдут и в сфере продовольствия — подорожают как поставки продуктов извне, так и товары на внутреннем рынке Армении. Титов подчеркнул, что экономическая интеграция с ЕС без переходного периода и учета сложившихся связей с Россией приведет к резкому падению уровня жизни армянских граждан.