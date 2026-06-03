Трамп пока не видит необходимости в наземной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны «нет необходимости» задействовать сухопутные силы внутри Ирана благодаря результатам многомесячной кампании воздушных ударов.

«Нам сейчас не нужны сухопутные войска на передовой», — сказал он в интервью New York Post.

По словам президента, авиация уже уничтожила значительную часть военной инфраструктуры Ирана, и отправка солдат на землю не рассматривается, если есть возможность избежать этого.