Сборная Азербайджана вышла в плей-ин Кубка мира - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 провела последний матч группового этапа Кубка мира в польской столице Варшаве.

Как сообщает Report, подопечные главного тренера Ратомира Делича встретились с командой Польши.

Встреча завершилась победой азербайджанских баскетболисток со счетом 20:13. Этот результат принес сборной путевку в стадию плей-ин турнира. Таким образом, команда сыграет дополнительный отборочный этап для выхода в плей-офф.

Отметим, что сборная Азербайджана в группе A ранее обыграла команды Мадагаскара (21:13) и Чехии (14:11), но уступила Нидерландам - 13:19.

21:50

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела третий матч группового этапа на Кубке мира в Варшаве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, наша команда встретилась с национальным коллективом Чехии.

Поединок завершился победой азербайджанских баскетболисток со счетом 14:11.

Отметим, что заключительный групповой матч сборной Азербайджана состоится сегодня в 20:55 по бакинскому времени против хозяев турнира - команды Польши.