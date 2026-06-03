ChatGPT набрал в рекордный срок миллиард активных пользователей

Чат‑бот ChatGPT, созданный OpenAI осенью 2022 года, достиг отметки в 1 млрд активных пользователей в месяц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Sensor Tower.

На это ушло чуть более трёх лет — быстрее, чем у Google Maps, TikTok, Instagram и YouTube.

Однако абсолютное доминирование ChatGPT не гарантировано. В первом квартале пользователи, установившие Anthropic Claude, сократили время, проведённое в ChatGPT, на 5 % уже в первый месяц использования.

Сейчас у Claude — 56 млн активных пользователей, и темпы роста впечатляют: +640 % в годовом сравнении против +62 % у ChatGPT. Вчера стало известно, что Anthropic подала заявку на IPO в США. OpenAI также готовится выйти на биржу в этом году, но пока официально не заявилась.