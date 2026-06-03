 При поддержке PASHA Holding и SOCAR, университет IE объявляет о наборе на программу Global MBA в Азербайджане | 1news.az | Новости
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Общество

При поддержке PASHA Holding и SOCAR, университет IE объявляет о наборе на программу Global MBA в Азербайджане

First News Media18:53 - Сегодня
При поддержке PASHA Holding и SOCAR, университет IE объявляет о наборе на программу Global MBA в Азербайджане

С целью содействия развитию лидерских качеств, управленческих компетенций и навыков ведения глобального бизнеса среди высокопотенциальных специалистов Азербайджана объявляется набор на программу Global MBA университета IE University.

Набор осуществляется в рамках Меморандума о стратегическом партнерстве, подписанного 28 апреля 2026 года между PASHA Holding, SOCAR и IE University (Испания).

О программе:

Global MBA - это международно признанная магистерская программа, по окончании которой присваивается степень MBA. Обучение будет проходить в гибридном формате, сочетающем онлайн-занятия и очные учебные модули в Баку и Мадриде. Язык обучения - английский.

Требования к кандидатам:

Для участия в программе кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

  • Иметь степень бакалавра, полученную в лицензированном и аккредитованном высшем учебном заведении;
  • Иметь действующий международный сертификат по английскому языку (IELTS, TOEFL, Duolingo или Cambridge) либо получить предыдущее высшее образование на английском языке;
  • Быть официально трудоустроенным на протяжении всего периода обучения;
  • Иметь от 5 до 15 лет профессионального опыта работы;
  • Иметь не менее 2 лет управленческого опыта;
  • Демонстрировать лидерский потенциал и стремление к постоянному профессиональному развитию.

Программа Global MBA рассчитана на максимум 40 участников. Из них:

  • 15 участников от PASHA Holding,
  • 15 участников от SOCAR,
  • 10 участников с общего рынка труда.

Кандидаты, зачисленные на программу, смогут воспользоваться специальной скидкой на обучение, предоставляемой в рамках данного сотрудничества, в результате чего стоимость программы составит 50 000 евро. Условия оплаты и возможности финансирования будут определяться непосредственно IE University в процессе поступления и регистрации.

Примечание: В соответствии с целями программы и задачей по развитию лидерского потенциала в Азербайджане при рассмотрении заявок предпочтение будет отдаваться гражданам Азербайджанской Республики. В зависимости от количества доступных мест и итогового состава участников заявки иностранных граждан также могут быть рассмотрены.

Краткая информация о программе:

  • Продолжительность: 22 месяца
  • Дата начала: сентябрь 2026 года
  • Крайний срок подачи формы заинтересованности (Interest Form): 12 июня 2026 года

Процесс поступления:

Прием на программу будет осуществляться в соответствии с правилами приема, критериями отбора и процедурами IE University.

Заинтересованным кандидатам необходимо заполнить данную форму по этой ссылке 

Данная форма предназначена для сбора предварительной информации о кандидатах, заинтересованных в участии в программе. Только кандидаты, заполнившие форму и соответствующие первоначальным требованиям отбора, будут приглашены подать официальную заявку через онлайн-систему приема IE University.

Также просим обратить внимание, что для всех, кто заинтересован в получении дополнительной информации о программе Global MBA и процессе подачи заявки, будут организованы две информационные сессии. Вы можете присоединиться к любой из них в зависимости от вашего графика. Подробности приведены ниже:

Сессия 1

• Дата: 9 июня 2026 г.
• Время: 11:00 (Баку) / 09:00 (Мадрид)
• Продолжительность: 2 часа
Ссылка
• Код доступа: AzMBA2026!

Сессия 2

• Дата: 10 июня 2026 г.
• Время: 16:00 (Баку) / 14:00 (Мадрид)
• Продолжительность: 2 часа
Ссылка
• Код доступа: AzMBA26*

Следует отметить, что образование и развитие человеческого капитала занимают важное место в стратегии PASHA Holding. В этом направлении Холдинг и его дочерние компании реализуют различные инициативы, направленные на развитие человеческого потенциала. Среди них программы Elachi, Leading Lights, Future Shapers, а также другие проекты, способствующие образованию, профессиональному развитию и совершенствованию навыков.

 

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