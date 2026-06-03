На митинге в Ереване включили записи на азербайджанском и начали пугать армян - ВИДЕО
На митинге в Ереване, организованном сторонниками Самвела Карапетяна, пытались сыграть на страхах армянского общества.
Для этого включили записи на азербайджанском языке и начали пугать участников «азербайджанской угрозой».
Соответствующие кадры распространили телеграм-каналы
Команда Карапетяна снова использовала знакомый приём — нагнетание страха и ненависти, а также попытку вернуть общество к старым конфликтным настроениям.
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