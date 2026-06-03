На митинге в Ереване включили записи на азербайджанском и начали пугать армян - ВИДЕО

На митинге в Ереване, организованном сторонниками Самвела Карапетяна, пытались сыграть на страхах армянского общества.

Для этого включили записи на азербайджанском языке и начали пугать участников «азербайджанской угрозой».

Соответствующие кадры распространили телеграм-каналы

Команда Карапетяна снова использовала знакомый приём — нагнетание страха и ненависти, а также попытку вернуть общество к старым конфликтным настроениям.