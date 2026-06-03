В Джалилабаде разыскивают подростка, подозреваемого в убийстве тети

Сотрудники правоохранительных органов в Джалилабадском районе проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания 15-летнего Анара Азизова, подозреваемого в убийстве тети.

Как сообщает Report, подросток предварительно нанес травмы режущим предметом супруге своего дяди 27-летней Саиде Джафаровой. Женщина от полученных ранений скончалась на месте инцидента.

По имеющейся информации, у А. Азизова были проблемы с психикой, его семья проживает в России, а сам подросток в последнее время жил у дяди, которого во время происшествия не было дома.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, по факту ведется расследование.