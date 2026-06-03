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Проживающий в Турции азербайджанец за один день стал миллиардером

First News Media23:45 - 03 / 06 / 2026
Проживающий в Турции азербайджанец за один день стал миллиардером

Проживающий в Ване 32-летний азербайджанец Ахмад Джахангард Такало отправился в ближайшее отделение банка, когда его банковская карта перестала работать во время покупок в магазине в Ване.

Об этом сообщил haberler.com

Такало пережил шок, когда проверил свой счет. В банковских записях было видно, что его доступный баланс превышает 1 триллион лир.

Было установлено, что на счете Такало находится 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 лир 99 курушей неизвестного происхождения. После обнаружения огромной суммы счета были заблокированы MASAK.

Из-за этого инцидента Такало, лишенный доступа ко всем своим счетам, запросил информацию в банке, но, по его словам, подробности не были раскрыты из-за проводимого расследования.

Рассказывая о произошедшем, Такало отметил, что сотрудники банка также были удивлены ситуацией, и сказал: «Сотрудник позвал начальника, начальник позвал управляющего банком. Все собрались. Деньги поступили, и MASAK наложил блокировку. Они отнеслись к этому с юмором».

Заинтригованный астрономической суммой на своем счете, Такало рассказал, что спросил у искусственного интеллекта, что можно сделать с этими деньгами. Делясь некоторыми полученными ответами, Такало сказал: «Ты можешь построить тысячу стадионов, купить 9 грузовиков золота или основать страну с населением 300 тысяч человек».

Сумма около 1 триллиона лир, отображаемая на его счете, по текущему курсу составляет примерно 21,8 миллиарда долларов. Этот показатель достаточен, чтобы войти в первую 120 в рейтинге самых богатых людей мира. Отмечается, что с состоянием примерно в 21,8 миллиарда долларов Такало мог бы занять 116-е место в списке самых богатых людей мира.

Такало, который говорит, что не может получить доступ к своим счетам уже около месяца, выразил надежду, что возникшая путаница будет разрешена как можно скорее. Расследование инцидента продолжается.

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