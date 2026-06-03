Глава МИД Азербайджана принял новоназначенного посла Великобритании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в нашей стране Дункана Нормана.

Как сообщили в МИД, на встрече посол вручил министру копию своих верительных грамот.

Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Соединённым Королевством, а также по вопросам регионального и международного значения, представляющим взаимный интерес.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие сотрудничества Баку и Лондона в политической, торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, образовательной и других сферах.

Кроме того, была подчеркнута важность повышения отношений до уровня стратегического партнёрства, дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Байрамов подробно проинформировал Нормана о текущей ситуации в регионе, новых реалиях постконфликтного периода, а также о процессе нормализации отношений с Арменией.

Посол выразил удовлетворение началом работы в Азербайджане и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами.