В Баку грабитель потратил похищенные 10 тысяч манатов на покупки в брендовых магазинах — ВИДЕО

В одном из домов, расположенных на территории Хатаинского района столицы, совершена кража.

По данным 1news.az, пострадавший обратился в полицию и сообщил, что из его квартиры было похищено более 10 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Хатаинского районного управления полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления — ранее судимый 39-летний Талех Мухтаров.

В ходе расследования установлено, что часть похищенных средств он потратил на покупки в брендовых магазинах.

По факту проводится расследование.