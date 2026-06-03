Госсекретарь США: Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился

Проект TRIPP («Маршрут Трампа») обеспечит значительные возможности для Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на Госдеп США, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, в целом последние 16-17 месяцев работы Госдепартамента характеризуются сочетанием значительных успехов и сохраняющихся сложных международных вызовов.

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился. Более того, он завершился подписанным мной меморандумом, создающим новый маршрут процветания - TRIPP, который обеспечит значительные возможности для обеих стран», - сказал он.

Рубио также напомнил, что США участвовали в разрешении ряда конфликтов, включая напряженность между Индией и Пакистаном, где, по его словам, удалось предотвратить полномасштабную войну между ядерными державами. Он также отметил роль США в урегулировании конфликтов между Таиландом и Камбоджей, а также завершении войны в Газе и освобождении всех оставшихся заложников.

Напомним, что 26 мая между Арменией и США было подписано рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP.