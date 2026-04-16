Силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил из Сирии.

Об этом сообщили в сирийском МИД, передает РИА Новости.

Там заявили, что, по мнению правительства Сирии, решение Вашингтона завершить свою военную миссию в стране «отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие» американского военного присутствия в сирийском государстве — «а именно противодействие региональному подъему ИГИЛ — кардинально изменились».

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, сегодня Сирия находится в положении, позволяющем ей возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри, в сотрудничестве с международным сообществом.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США начали вывод всех оставшихся военнослужащих из Сирии. Таким образом Соединенные Штаты завершают десятилетнюю операцию в стране.