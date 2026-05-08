Фидан Гаджиева о премии Президента: «Это придаёт мне новый творческий стимул»

7 мая Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики».

Согласно Распоряжению, в связи со сценической деятельностью премии Президента Азербайджанской Республики были предоставлены группе ведущих деятелей искусств, в числе которых оперная певица, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

«Переживаю один из самых гордых и незабываемых дней в своей жизни. Испытываю бесконечное чувство гордости в связи с тем, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева удостоена премии Президента» - отмечает народная артистка на своих страницах в социальных сетях.

Ф.Гаджиева подчеркивает, что оперное искусство для нее, это не просто профессия, а жизненный путь: «То, что мой труд на этом сложном, но прекрасном пути получил столь высокую оценку со стороны государства, придаёт мне новый творческий стимул. Выражаю глубокую благодарность всем, кто верил в меня и поддерживал, и прежде всего - руководству страны за оказанное доверие. Я и впредь буду делать всё возможное, чтобы достойно представлять нашу культуру и классическую музыку как в нашей стране, так и на международных сценах».

