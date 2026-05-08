В Азербайджане будет принят Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми

В Азербайджанской Республике будет принят Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2026-2030 годы.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, который обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламента) по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Было сообщено, что подготовленный с учетом предложений соответствующих государственных органов «Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы» и проект распоряжения Президента Азербайджанской Республики об утверждении данного плана согласованы с 34 государственными органами и представлены по назначению.