Эмиль Афрасиаб о премии Президента: «Это доверие - большая честь и ответственность» 

7 мая Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики».

Согласно Распоряжению, в связи со сценической деятельностью премии Президента Азербайджанской Республики были предоставлены группе ведущих деятелей искусств, в числе которых джазовый пианист, заслуженный артист Азербайджана Эмиль Афрасиаб.

На своих страницах в социальных сетях Э.Афрасиаб выразил Президенту Азербайджана глубокую благодарность за оказанное ему высокое внимание и присуждённую награду: «Это доверие и высокая оценка являются для меня большой честью и ответственностью. Особая забота и внимание, которые под Вашим руководством уделяются в нашей стране сфере культуры и искусства, служат большим стимулом и источником вдохновения для творческих людей. Развитие национальной культуры и высокая оценка труда деятелей искусства являются наглядным примером того значения, которое государство придаёт этой сфере».

Заслуженный артист подчеркивает, что и впредь будет продолжать служить развитию культуры Азербайджана, вкладывая в это все свои знания и опыт: «Ещё раз выражаю Вам искреннюю благодарность за оказанное высокое доверие и желаю успехов в Вашей деятельности».

