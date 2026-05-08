Минтранс РФ: работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

Из-за попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административное здание Аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов юга России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России"», — сказано в сообщении.

Уточняется, что персонал филиала "Аэронавигация юга России" находится в безопасности. В настоящий момент идет анализ работоспособности оборудования.