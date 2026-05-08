Тайяр Байрамов о премии Президента: «Эта оценка является для меня большой честью»

7 мая Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики».

Согласно Распоряжению, в связи со сценической деятельностью премии Президента Азербайджанской Республики были предоставлены группе ведущих деятелей искусств, в числе которых ханенде, заслуженный артист Азербайджана Тайяр Байрамов.

«Уважаемый господин Президент, выражаю Вам искреннюю благодарность за оказанное мне высокое внимание и присуждённую награду. Эта оценка является для меня большой честью» - отмечает Т.Байрамов на своих страницах в социальных сетях, от всей души поздравляя коллег, удостоенных премии.