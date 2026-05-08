Генпрокурор Армении представила список имущества, подлежащего конфискации у Кочаряна и других оппозиционеров

Истинной причиной всех выступлений оппозиционных депутатов, а также нападок на систему прокуратуры и лично на генерального прокурора является беспокойство, которое прокуратура вызвала у этих лиц исками о конфискации имущества незаконного происхождения.

Об этом заявила генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян. Выступая в парламенте, Вардапетян перечислила незаконное имущество и денежные средства, которые требуется конфисковать у бывшего президента Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера, депутата Армена Геворкяна, а также депутатов Ишхана Сагателяна и Агвана Варданяна. У них и связанных с ними лиц в пользу Республики Армения планируется изъять ряд объектов недвижимости, облигации, вклады, участие в юридических лицах, требования по займам и другие незаконные доходы на миллионные суммы. Рассмотрение дела находится на стадии предварительных судебных слушаний.

«Что интересно: когда мы спрашиваем о происхождении имущества, имеющего незаконное происхождение, мы слышим три объяснения: "получили в подарок, наши дедушки были богаты, наши сыновья талантливы". Суды еще рассмотрят вопрос "дедушек и талантливых сыновей"», — заявила Анна Вардапетян.

Источник: «Арменпресс»