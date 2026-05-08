Посол Израиля в Азербайджане почтил память Альберта Агарунова в годовщину его гибели - ФОТО

Посол Израиля в Азербайджанской Республике Ронен Краус и его заместитель Авив Зелль посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова в Баку и возложили к ней цветы.

«Сегодня годовщина гибели в бою Национального героя Азербайджана и представителя еврейской общины Альберта Агарунова», — говорится в публикации израильской дипмиссии в социальной сети X.

«Мужество Альберта Агарунова, его преданность Азербайджану и высшую жертву во имя защиты Родины вспоминают с глубоким почтением и уважением. Его жизнь и подвиг остаются примером отваги, верности и любви к Отечеству», — подчеркивается в публикации.

Allah rəhmət eləsin!