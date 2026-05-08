Посол Израиля в Азербайджане почтил память Альберта Агарунова в годовщину его гибели - ФОТО
Посол Израиля в Азербайджанской Республике Ронен Краус и его заместитель Авив Зелль посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова в Баку и возложили к ней цветы.
«Сегодня годовщина гибели в бою Национального героя Азербайджана и представителя еврейской общины Альберта Агарунова», — говорится в публикации израильской дипмиссии в социальной сети X.
«Мужество Альберта Агарунова, его преданность Азербайджану и высшую жертву во имя защиты Родины вспоминают с глубоким почтением и уважением. Его жизнь и подвиг остаются примером отваги, верности и любви к Отечеству», — подчеркивается в публикации.
Allah rəhmət eləsin!
Bu gün Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı və yəhudi icmasının nümayəndəsi olan Albert Aqarunovun döyüşdə şəhid olduğu günün ildönümüdür.
Səfir @AmbRonenKrausz və missiya rəhbərinin müavini @AvivZell Bakıda onun məzarını ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyublar.
Albert Aqarunovun… — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) May 8, 2026