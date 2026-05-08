Россия отозвала аккредитации иностранных журналистов на 9 мая

Россия отозвала аккредитации иностранным журналистам на парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Присутствовать на мероприятии смогут представители лишь нескольких российских средств массовой информации, сообщил Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ.

«Формат освещения парада изменен в связи с текущей ситуацией. Поэтому зарубежные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», — заявили журналистам представители российских властей. В частности, приглашения отозваны у сотрудников Der Spiegel, медиакомпаний ARD, ZDF (Германия) и Sky (Великобритания), агентства AFP, а также итальянской и японской телерадиокомпаний — Rai и NHK.

Ранее российские власти подтвердили аккредитацию западных журналистов и направили им расписание праздничных мероприятий. Однако затем решение было отменено — такое произошло впервые за все время проведения парада в России, отмечает Der Spiegel. Когда именно были разосланы и отозваны приглашения, не уточняется.

Источник: DW