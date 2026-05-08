Антониу Кошта: ЕС готовится к возможным переговорам с Россией

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Его слова приводит британская газета The Financial Times (FT) в статье, опубликованной в четверг, 7 мая.

"Я веду переговоры с лидерами 27 стран-членов, чтобы определить, как нам лучше всего организоваться и что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого", - сказал Кошта, выступая в Европейском университетском институте во Флоренции.

По его словам, "есть потенциал" для переговоров с Путиным, но пока "никто не видел" признаков готовности России к "эффективному" участию в "серьезных" обсуждениях. Кошта также отметил, что ЕС не намерен мешать переговорам, которые ведут США.

Говоря о подготовке к потенциальному диалогу с Россией, Кошта упомянул, что на саммите Союза на Кипре в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей ЕС "быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры". Высокопоставленный украинский чиновник это подтвердил: "Нам нужна более тесная координация на европейском уровне". По его словам, ЕС мог бы участвовать в переговорах в качестве "лидера", выступающего от лица "всех европейцев".

Последний контакт России и ЕС был в феврале 2026 года.

Источник: DW