В Армении проводятся обыски в региональном офисе партии Карапетяна

Антикоррупционный комитет Армении проводит следственные действия в офисе партии «Сильная Армения» в Маралике, сообщают армянские СМИ.

Ранее сообщалось об обысках по ряду адресов в общине Ани Ширакской области. В частности, следственные действия проходят в офисе партии в Маралике — административном центре общины.

«Подтверждаем, что по указанным адресам проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по статьям УК о даче и получении предвыборной взятки, а также ряду других», — сообщили в комитете.

Лидером партии «Сильная Армения» является российский олигарх армянского происхождения Самвел Карапетян, который на фоне предстоящих парламентских выборов заявил об отказе от всех гражданств, кроме армянского.

В настоящее время он находится под домашним арестом.