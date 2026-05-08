Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп отсрочил повышение пошлин на автомобили из Европейского Союза (ЕС) до 4 июля.

Об этом Трамп сообщил по итогам, как он выразился, "замечательного телефонного разговора" с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, заключенного в Тернберри, Шотландия, крупнейшего торгового соглашения в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было оговорено, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился дать им время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Об "очень хорошем телефонном разговоре" с Трампом сообщила и фон дер Ляйен. В частности, она заявила, что и США, и ЕС "по-прежнему полностью привержены реализации" заключенного между сторонами торгового соглашения. "Достигнут хороший прогресс в направлении снижения тарифов к началу июля", - отметила она.

1 мая Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые автомобили, ввозимые из Евросоюза в США, до 25%. "Я рад сообщить, что в связи с тем, что ЕС не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу пошлины на легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты из Европейского Союза. Ставка тарифа будет повышена до 25%", - отмечал американский лидер.

В ответ фон дер Ляйен 5 мая также призвала Трампа соблюдать торговое соглашение. "Сделка есть сделка", - заявила она, отметив, что Евросоюз "готов ко всем сценариям".

Речь идет о торговом соглашении, заключенном ЕС и США в сентябре 2025 года. Оно предусматривает ретроактивное снижение пошлин на европейский автомобильный экспорт с 27,5% до 15%. ЕС, в свою очередь, обязался отменить тарифы на все американские промышленные товары и открыть рынок для широкого круга американской продукции - морепродуктов, молочных товаров, свинины и соевого масла. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, не ясно.

Источник: DW