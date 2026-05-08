В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день.

Это предусмотрено статьей 108 Трудового кодекса.

Так, 9 мая отмечается День Победы над фашизмом, и в связи с этим в предпраздничный день продолжительность рабочего времени сокращается на один час независимо от графика рабочей недели.

Согласно законодательству, за работу в нерабочие праздничные дни сотрудникам сохраняется выплата заработной платы. При этом по желанию работника, трудившегося в выходные, дни голосования, нерабочие праздничные дни или в День всенародной скорби, вместо денежной компенсации может быть предоставлен другой день отдыха.

Также установлено, что если день выплаты заработной платы приходится на выходной, праздничный день, день голосования или День всенародной скорби, выплата производится накануне.

Напомним, что поскольку 9 мая - День Победы над фашизмом - в этом году приходится на субботу, понедельник, 11 мая, также объявлен нерабочим днем. Таким образом, граждан ожидают три подряд выходных дня - 9, 10 и 11 мая.