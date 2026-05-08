 В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

First News Media11:42 - Сегодня
В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день.

Это предусмотрено статьей 108 Трудового кодекса.

Так, 9 мая отмечается День Победы над фашизмом, и в связи с этим в предпраздничный день продолжительность рабочего времени сокращается на один час независимо от графика рабочей недели.

Согласно законодательству, за работу в нерабочие праздничные дни сотрудникам сохраняется выплата заработной платы. При этом по желанию работника, трудившегося в выходные, дни голосования, нерабочие праздничные дни или в День всенародной скорби, вместо денежной компенсации может быть предоставлен другой день отдыха.

Также установлено, что если день выплаты заработной платы приходится на выходной, праздничный день, день голосования или День всенародной скорби, выплата производится накануне.

Напомним, что поскольку 9 мая - День Победы над фашизмом - в этом году приходится на субботу, понедельник, 11 мая, также объявлен нерабочим днем. Таким образом, граждан ожидают три подряд выходных дня - 9, 10 и 11 мая.

Поделиться:
394

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского с Днем коронации

Общество

Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

Общество

Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - ФОТО

Общество

На Шахдаге выпал снег, в Гедабее - град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Общество

Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - ФОТО

В рамках WUF13 будет организовано более 370 партнерских мероприятий

Пять лет в эфире: CBC FM отмечает юбилей

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Жительница Баку заявила о сексуальном насилии и угрозах со стороны родственников

От попрошайничества до трагедии на съемной квартире: почему 14-летняя девочка оказалась вне контроля семьи?

Убивший пятерых членов семьи Ахмед Ахмедов сбежал из клиники? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

Сегодня, 13:52

Пашинян: Армения должна была быть банановым государством, здесь не было мира с первого дня независимости

Сегодня, 13:23

Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - ФОТО

Сегодня, 13:20

В рамках WUF13 будет организовано более 370 партнерских мероприятий

Сегодня, 13:05

Пять лет в эфире: CBC FM отмечает юбилей

Сегодня, 12:53

Шахин Багиров: Проект КПП Агбенд завершится в ближайшее время

Сегодня, 12:40

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского с Днем коронации

Сегодня, 12:35

Россия отозвала аккредитации иностранных журналистов на 9 мая

Сегодня, 12:28

У животных, ввезенных из Грузии в Азербайджан, выявлены признаки зоонозной инфекции - ФОТО

Сегодня, 12:23

Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

Сегодня, 12:18

Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из ЕС

Сегодня, 12:12

В Армении проводятся обыски в региональном офисе партии Карапетяна

Сегодня, 12:05

На Шахдаге выпал снег, в Гедабее - град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 12:02

Антониу Кошта: ЕС готовится к возможным переговорам с Россией

Сегодня, 12:00

На оживленном перекрестке Баку время ожидания на светофоре сократится вдвое - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Армении официально началась предвыборная агитационная кампания

Сегодня, 11:50

Тайяр Байрамов о премии Президента: «Эта оценка является для меня большой честью»

Сегодня, 11:45

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 11:42

Генпрокурор Армении представила список имущества, подлежащего конфискации у Кочаряна и других оппозиционеров

Сегодня, 11:37

На Агсуинском перевале произошел оползень - ФОТО

Сегодня, 11:30
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15