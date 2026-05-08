В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

В селе Сираб Бабекского района Нахчывана в результате ДТП была повреждена газовая линия.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня около 08:30.

Согласно информации, легковой автомобиль врезался в газовую линию, в результате чего она вышла из строя.

В целях безопасности подача газа в этом районе временно приостановлена. В настоящее время соответствующие службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что подачу газа планируется восстановить в ближайшие часы.