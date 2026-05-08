Обнародовано состояние Акифа Исламзаде - ОБНОВЛЕНО

«Акиф Исламзаде вчера около 01:00 поступил в Центральный таможенный госпиталь с острым обширным инфарктом передней стенки сердца».

Об этом АПA сообщил заведующий отделением кардиологии Центральный таможенный госпиталь, инвазивный кардиолог Ильгар Тахироглу.

По его словам, в связи с возникшими у Акифа Исламзаде проблемами со здоровьем незамедлительно были приняты экстренные неотложные меры:

«Самый крупный сосуд сердца был полностью закупорен — имелась 100-процентная закупорка и тромб. Было немедленно проведено вмешательство и выполнена имплантация стента. Затем он был переведён в стационарное отделение. В настоящее время его состояние удовлетворительное».

Акиф Исламзаде госпитализирован.

Об этом AПA сообщил его сын Айхан Исламзаде.

По его словам, в настоящее время Акиф Исламзаде проходит лечение в Центральном таможенном госпитале.

«Вчера вечером ему установили стент в сердце. Пока врачи не предоставили точной информации о его состоянии», — отметил Айхан Исламзаде.