На Агсуинском перевале произошел оползень - ФОТО

Оползневой процесс на территории Агсуинского перевала снова активизировался.

Интенсивные осадки, наблюдавшиеся в последние дни в горных и предгорных регионах страны, привели к последствиям на участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Агсуинский перевал. В результате оползня, произошедшего на 147-м километре дороги, на асфальтовом покрытии образовались глубокие трещины и просадки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оползень зафиксирован в основном на одной полосе движения. В результате защитная полоса и обочина дороги пришли в негодное состояние. В связи с этим часть двухполосной автомобильной дороги была закрыта, и движение транспортных средств временно осуществляется по одной полосе.

На территории установлены предупреждающие знаки, опасный участок огорожен специальными лентами. Дорожная полиция контролирует движение; водителям рекомендуется снизить скорость до минимума и соблюдать осторожность.

Напомним, что на данном участке весной прошлого года также произошел оползень.