Спикер Милли Меджлиса встретилась в Стамбуле с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках проходящей в Стамбуле 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи было выражено удовлетворение текущим состоянием связей между двумя братскими странами. В то же время был особо подчеркнут вклад парламентов в это сотрудничество.

В беседе была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества между парламентами как в двустороннем порядке, так и в рамках международных парламентских организаций. Стороны выразили удовлетворение солидарностью и взаимной поддержкой в рамках парламентских структур. В этом контексте было доведено до внимания, что МПС является значимой платформой, и одновременно отмечено, что Парламентская сеть Движения неприсоединения также имеет важное значение для сотрудничества парламентов двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.