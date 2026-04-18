Замглавы МИД Ирана: «У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном»

Как сообщает AПA, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде в беседе с журналистами в рамках V Анталийского дипломатического форума.

Заместитель главы МИД отметил, что они высоко оценивают поддержку и солидарность ряда стран региона, в том числе Азербайджана: «У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном. В ходе телефонного разговора между Президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было ещё раз подтверждено, что эти добрые отношения будут продолжены».

Он выразил благодарность народу Азербайджана и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.