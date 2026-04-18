В Баку прошел очередной общегородской субботник по благоустройству - ФОТО

В рамках весеннего сезона и с целью повышения уровня санитарной чистоты столицы, 18 апреля Исполнительная власть города Баку организовала очередной масштабный внутренний субботник, сообщает 1news.az со ссылкой на ИВ.

С раннего утра специализированная техника коммунальных служб приступила к мойке проспектов, улиц и основных дорог как в центре города, так и в пригородных поселках. Примечательно, что при очистке использовались специальные моющие средства, которые абсолютно безвредны для флоры и фауны.

В ходе мероприятий были проведены комплексные работы по очистке тротуаров, бордюров, фонарных столбов, перил и автобусных остановок. Особое внимание уделили паркам и зонам отдыха, где были вымыты скамейки и приведены в порядок площадки. Параллельно с этим владельцы объектов общественного питания и торговли очистили витрины своих заведений и благоустроили прилегающие территории.

Сотрудники Объединения хозяйства озеленения города Баку также внесли свой вклад, организовав промывку деревьев и зеленых насаждений от скопившейся пыли. Специалисты провели необходимый агротехнический уход, обрезали поврежденные ветки и создали на улицах столицы яркие композиции из свежевысаженных цветов.

Эти масштабные работы, охватившие все районы мегаполиса, позволили значительно улучшить санитарное состояние и эстетический облик Баку к весеннему сезону.