Магнитная буря началась на Земле

First News Media14:15 - Сегодня
Магнитная буря уровня G1 началась на Земле и продлится около недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в субботу.

"Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень - G1: минимальный по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, общая продолжительность геомагнитной обстановки может быть от пяти до семи суток.
"Острая фаза, как считается, продлится только первые 1-2 дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури)", - сказано в сообщении.
Ученые также сообщили, что к вечеру субботы можно будет наблюдать полярные сияния в северной и северо-западной части России.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, также во время воздействия слабых бурь могут быть видны полярные сияния на высоких широтах (до 60 градусов).

Источник: РИА Новости

