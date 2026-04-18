Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО развитие партнерства
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился со специальным представителем генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) по Южному Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Гамильтоном.
Соответствующий пост опубликован МИД Азербайджана в соцсети Х.
На встрече стороны подчеркнули ценность многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, отметив деятельность в рамках программы "Партнерство ради мира".
В ходе обсуждений Байрамов и Гамильтон рассмотрели перспективы развития партнерства, в том числе в сферах энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.
Глава МИД проинформировал спецпредставителя о региональных процессах, включая постконфликтную нормализацию с Арменией, продолжающиеся восстановительные работы на освобожденных территориях и усилия по достижению устойчивого мира.
Между сторонами также состоялся обмен мнениями по глобальным вызовам безопасности с акцентом на деэскалацию на Ближнем Востоке, соблюдение норм международного гуманитарного права и защиту гражданского населения.
Источник: Report
Jeyhun Bayramov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 met with Ambassador Kevin Hamilton @KHamiltonBE, NATO Deputy Assistant Secretary General for Partnerships, Special Representative for the Caucasus & Central Asia on the sidelines of the Antalya… pic.twitter.com/RA4a56yXYT — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026