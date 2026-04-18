Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО развитие партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился со специальным представителем генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) по Южному Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Гамильтоном.

Соответствующий пост опубликован МИД Азербайджана в соцсети Х.

На встрече стороны подчеркнули ценность многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, отметив деятельность в рамках программы "Партнерство ради мира".

В ходе обсуждений Байрамов и Гамильтон рассмотрели перспективы развития партнерства, в том числе в сферах энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Глава МИД проинформировал спецпредставителя о региональных процессах, включая постконфликтную нормализацию с Арменией, продолжающиеся восстановительные работы на освобожденных территориях и усилия по достижению устойчивого мира.

Между сторонами также состоялся обмен мнениями по глобальным вызовам безопасности с акцентом на деэскалацию на Ближнем Востоке, соблюдение норм международного гуманитарного права и защиту гражданского населения.

Источник: Report

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

