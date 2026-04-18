Обсуждены перспективы многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Руандой
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Жан Патриком Ндухунгирехе в рамках Анталийского дипломатического форума.
Соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети X.
В ходе встречи были обсуждены перспективы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между двумя странами.
Было отмечено, что, несмотря на географическое расстояние, развитие сотрудничества между странами стоит на повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций внесет положительный вклад в этот процесс.
On the sidelines of @AntalyaDF Foreign Minister of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Rwanda.
At the meeting the prospects of bilateral as well as multilateral… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026