Обсуждены перспективы многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Руандой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Жан Патриком Ндухунгирехе в рамках Анталийского дипломатического форума.

В ходе встречи были обсуждены перспективы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что, несмотря на географическое расстояние, развитие сотрудничества между странами стоит на повестке дня, и выражена уверенность в том, что механизм политических консультаций внесет положительный вклад в этот процесс.