Назначен новый руководитель ПО «Телерадио»

У ООО «Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь» (Teleradio) сменился руководитель.

Занимавший должность заместителя генерального директора и временно исполнявший обязанности гендиректора структуры Теймур Аскерзаде освобожден от занимаемой должности.

Исполнение этих обязанностей возложено на Алибабу Алиева, который одновременно является директором департамента коммуникаций и связей с общественностью Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Теймур Аскерзаде был назначен на эту должность в январе прошлого года.

