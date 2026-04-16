Погода на пятницу: В Баку ожидается 21 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 17 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днём - 17-21° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-65%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые дожди. Местами временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днём - 17-22° тепла, в горах ночью - от 3 до 8° мороза, днём - 5-10° тепла.