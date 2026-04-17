США обсуждают с Ираном вариант разблокирования его $20 млрд

США и Иран обсуждают возможность разблокирования $20 млрд из замороженных средств Тегерана в обмен на передачу им Вашингтону своего обогащенного урана.

Об этом сообщил портал Axios.

Ссылаясь на двух неназванных должностных лиц США и "два дополнительных источника" информации, осведомленных о ходе контактов между Вашингтоном и Тегераном, он пишет, что американская сторона предлагала иранской разблокирование $6 млрд в случае сделки на закупку "продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров". "Иранцы требовали $27 млрд. Последнее обсуждаемое США и Ираном число - $20 млрд, свидетельствуют источники", - говорится в публикации. В ней уточняется, что речь идет о предложении Вашингтона.

Источник: ТАСС