Эрдоган: Турция продвигает нормализацию с Арменией в координации с Баку

Турция последовательно продвигает процесс нормализации отношений с Арменией, однако делает это в координации с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Анкара придает большое значение развитию добрососедских отношений со странами региона.

"Наши отношения с соседними государствами должны быть хорошими. Мы шаг за шагом продвигаем процесс нормализации с Арменией, и делаем это в координации с Азербайджаном", - отметил он.