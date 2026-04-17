США сохранят блокаду Ормуза до заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят блокаду Ормузского пролива до заключения итогового соглашения с Ираном.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному судоходству. Однако военно-морская блокада будет в полной мере сохраняться и действовать исключительно в отношении Ирана - до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%", - написал он.

Трамп добавил, что этот процесс должен пройти "очень быстро", поскольку большинство пунктов соглашения между двумя странами уже согласованы.