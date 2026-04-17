Трамп поблагодарил Иран за объявление о полном открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за объявление о полном открытии для судов Ормузского пролива, назвав его "Иранским проливом".

"Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов для полного прохода [судов]. Спасибо!" - написал американский лидер в Truth Social.

Как заявил ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи, Ормузский пролив теперь полностью открыт "на оставшийся период действия соглашения" о прекращении огня. Он подчеркнул, что проход судов через пролив будет осуществляться по согласованному с Ираном маршруту.